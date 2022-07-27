Инвестдайджест. На Мосбирже рост из-за заявлений о поддержке IT-компаний, рубль слабеет

📊 Индекс МосБиржи вчера прибавил сразу 3%. Локомотивом роста по-прежнему был технологический сектор. Больше всего подорожали расписки VK (+13,8%). Котировки Яндекса прибавили 8,3% после выхода сильной отчетности за полугодие.

🇷🇺 Во вторник рубль заметно слабел, потеряв почти 4%. Он отступил к 60,5 за доллар. Аналитики SberCIB Investment Research считают, что рубль сегодня сможет удержаться около 60 за доллар.

🛢 27 июля котировки Brent торгуется вблизи $104,5 за баррель. Поддержку ценам оказали недельные данные от Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти. Сегодня котировки вернутся скорее всего к $107 за баррель.

💼 Во вторник угол наклона кривой доходности ОФЗ продолжил расти: участники рынка реинвестируют средства от погашения ОФЗ в короткие выпуски с фиксированным купоном.

По материалам СберИнвестиции