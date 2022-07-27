Эксперты объяснили, как правильно заключать договоры и нанимать сотрудников на сезонную работу

Где пригодятся сезонные сотрудники
На любых мероприятиях, которые проходят, к примеру, несколько дней. Выставки, конференции, фестивали — в этих местах нужны временные работники, которые будут выполнять определенные поручения.
С ними заключается договор ГПХ на разовую работу. Оговариваются сроки, оплата труда, обязанности. Мероприятие заканчивается — договор расторгается. Но даже с сезонными сотрудниками есть нюансы и риски — о них мы будем говорить завтра на бесплатном вебинаре в 11:00 по МСК.
Что обсудим на вебинаре
Эксперты в прямом эфире вебинара расскажут:
- как нанимать сотрудников на сезонную работу без риска для компании;
- реальный кейс найма и сезонной работы с сотрудником, на примере «Зенит Арена»;
- какие решения есть для автоматизации работы с самозанятыми и физлицами.
Кто проводит вебинар:
Ребята из Сберкоруса пригласили на вебинар профессионалов из разных компаний:
Евгения Титова — руководитель HR Tech, развивает продукт «Подписант».
Антон Братов — руководитель продуктов по проверке юридических и физических лиц на благонадежность.
Наталья Иваненко — руководитель центра подготовки временного персонала ООО «Зенит-Арена».
Места ограничены — записывайтесь на бесплатный вебинар и узнайте как работать с сезонными сотрудниками без рисков.