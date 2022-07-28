Биткоин дорожает вторую неделю и прибавил за день почти 10%

На прошлой неделе стоимость биткоина поднялась до $22,8 тыс.. Это максимумом с 13 июня 2022 года.

Еще 19 июля торги были на отметке около $21,8 тыс., а затем за неделю показали рост более чем на 9%.

Еще позже биткоин в моменте понимался до $22,8 тыс.

Такие данные представлены на Бинанс.

Около 60% инвесторов считают, что биткоин не дорастет до $30 тыс. Скорее нужно ожидать его снижения до $10 тыс..

Об этом рассказала Газета.ру в июле этого года по сообщению агентства Bloomberg.

Недавно Бинанс ограничил доступ к сервисам богатым россиянам. А некоторые до сих пор надеются, что крипта заменит рубль.