Вебинары для бухгалтеров

Внешнеэкономический контракт сегодня: что учесть, чтобы не налететь на штрафы. Расскажем на вебинаре

Внешнеэкономическая деятельность в условиях санкций связана с массой вопросов и сложностей. Опасения вполне обоснованы, так как цена ошибки при нарушении валютного законодательства очень высока.

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На бесплатном вебинаре«На что обращать внимание в международных контрактах для снижения рисков импорта» 1 августа в 11 00 мск доходчиво объясним самые актуальные правила по ВЭД, которые нужно знать, если у вас есть такие контракты.

Наши преподаватели Александр адвокат АБ «Юрлов и Партнёры», эксперт ЦПП при МОСПП (РОР) и Никита Кондрашов адвокат АБ «Юрлов и Партнёры» по шагам разберут:

  • как отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке;
  • проблемные вопросы, требующие особого внимания в условиях действия санкций «недружественных стран»;
  • какие плюсы и минусы сейчас несёт в себе обращение в государственные суды в спорных ситуациях.

Приходите, задавайте вопросов сколько угодно, скачивайте лекции и получите сертификат!

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