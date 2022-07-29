Внешнеэкономический контракт сегодня: что учесть, чтобы не налететь на штрафы. Расскажем на вебинаре

На бесплатном вебинаре«На что обращать внимание в международных контрактах для снижения рисков импорта» 1 августа в 11 00 мск доходчиво объясним самые актуальные правила по ВЭД, которые нужно знать, если у вас есть такие контракты.
Наши преподаватели Александр адвокат АБ «Юрлов и Партнёры», эксперт ЦПП при МОСПП (РОР) и Никита Кондрашов адвокат АБ «Юрлов и Партнёры» по шагам разберут:
- как отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке;
- проблемные вопросы, требующие особого внимания в условиях действия санкций «недружественных стран»;
- какие плюсы и минусы сейчас несёт в себе обращение в государственные суды в спорных ситуациях.
Приходите, задавайте вопросов сколько угодно, скачивайте лекции и получите сертификат!
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