Все, что нужно знать про патентную систему в розничной торговле. Вебинар уже завтра!

Приходите на бесплатный вебинар «Нюансы применения патентной системы в розничной торговле» 2 августа, в 15 00 мск и вы узнаете много интересного об этом, на первый и ошибочный взгляд, простом налоговом режиме.

Наш эксперт Евгения Мемрук, бухгалтер-практик, аутсорсинговой компании и онлайн-школы «Бизнес и налоги» по пунктам разберет с вами суть патентной системы и систему налогообложения в рознице.

Вы узнаете: о плюсах системы для предпринимателя и бухгалтера;

об особенностях применения патента в розничной торговле;

о работе по системе с юридическими лицами в рознице.

Поговорим о подаче заявления на патент и попрактикуемся в 1С.

Приходите и задавайте любое число вопросов. Ограничений нет!

Записаться на вебинар можно здесь.