Все, что нужно знать про патентную систему в розничной торговле. Вебинар уже завтра!

Приходите на бесплатный вебинар «Нюансы применения патентной системы в розничной торговле» 2 августа, в 15 00 мск и вы узнаете много интересного об этом, на первый и ошибочный взгляд, простом налоговом режиме.
Наш эксперт Евгения Мемрук, бухгалтер-практик, аутсорсинговой компании и онлайн-школы «Бизнес и налоги» по пунктам разберет с вами суть патентной системы и систему налогообложения в рознице.
Вы узнаете:
- о плюсах системы для предпринимателя и бухгалтера;
- об особенностях применения патента в розничной торговле;
- о работе по системе с юридическими лицами в рознице.
Поговорим о подаче заявления на патент и попрактикуемся в 1С.
Приходите и задавайте любое число вопросов. Ограничений нет!
Записаться на вебинар можно здесь.