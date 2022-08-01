Обучение для бухгалтеров

Все, что нужно знать про патентную систему в розничной торговле. Вебинар уже завтра!

Да, патентная система действует достаточно давно, но вопросов к ней меньше не становится.

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Приходите на бесплатный вебинар «Нюансы применения патентной системы в розничной торговле» 2 августа, в 15 00 мск и вы узнаете много интересного об этом, на первый и ошибочный взгляд, простом налоговом режиме.

Наш эксперт Евгения Мемрук, бухгалтер-практик, аутсорсинговой компании и онлайн-школы «Бизнес и налоги» по пунктам разберет с вами суть патентной системы и систему налогообложения в рознице.

Вы узнаете:

  • о плюсах системы для предпринимателя и бухгалтера;
  • об особенностях применения патента в розничной торговле;
  • о работе по системе с юридическими лицами в рознице.

Поговорим о подаче заявления на патент и попрактикуемся в 1С.

Приходите и задавайте любое число вопросов. Ограничений нет!

Записаться на вебинар можно здесь.

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