Обучение для бухгалтеров

🔥Как бухгалтеру сбежать из офиса и стать свободным и богатым: вебинар уже завтра!

Многие бухгалтеры мечтают уйти из найма и начать работать на себя. Какие подводные камни могут быть, объясним на вебинаре.

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Приходите на бесплатный вебинар «Как бухгалтеру начать работать на себя и выйти на 100 000 дохода за пару месяцев» 3 августа в 12:00 мск и вы точно будете знать, что свободное плавание для бухгалтера вовсе не опасно, а наоборот прибыльно и легко.

На вебинаре наш эксперт Ирина Морозова, бизнес-психолог, аудитор, финансовый директор, автор психологических курсов для бухгалтеров разберет на жизненных примерах самые важные моменты для будущего аутсорсера.

На вебинаре обсудим:

  • как сделать первый шаг несмотря на страх;
  • какие услуги продавать в первую очередь;
  • где взять первых клиентов;
  • как своего работодателя сделать своим клиентом на аутсорсе.

Подарок от спикера всем участникам вебинара онлайн - чек-лист «30 способов: где брать клиентов на бухгалтерские услуги».

Приходите и спрашивайте столько, сколько нужно! Получите сертификат и доступ к скачиванию лекций.

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