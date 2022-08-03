Бизнес растет на безналичном обороте. Особенно в торговле и развлечениях

Сообщает результаты своего исследования IT-компании «Эвотор».

Чаще других привлекают безналичные платежи:

мелкая розничная торговля (продуктовые лавки, табачные киоски, магазины разливного пива);

развлечения (парки аттракционов);

турагентства и гостиницы.

Среди регионов безналичная доля оплат выросла больше всего в Ямало-Ненецком автономном округе, с 77% до 81%, на втором месте Москва (с 61% до 73%), на третьем Санкт-Петербург (с 67% до 68%).

Россияне также в большинстве своем предпочитают безналичные платежи, таким способом оплаты пользуются уже в 75%. При этом оборот денег тоже растет, а значит эта форма оплаты примерно останется в такой пропорции.