🔥У вас нет трудностей в работе из-за новых ФСБУ и бухучета? Вебинар, чтобы проверить себя

Приходите 4 августа в 15:00 мск на бесплатный вебинар «Учетная политика 2022 с учетом новых ФСБУ для малых предприятий». Мы расскажем обо всех новшествах учета по новым ФСБУ для бизнеса.
Наш эксперт Елена Бузмакова, заместитель директора департамента аудита ООО «Инвест-аудит» на максимально доступных примерах расскажет:
- о льготах и положениях ПБУ и ФСБУ для малого бизнеса;
- какие вопросы методологии нужно внести в учетную политику и что отразить в локальных нормативных актах;
- о вариантах упрощений по новым ФСБУ и многом другом.
Приходите и задавайте вопросы, ограничений нет.
После вебинара можно скачать лекцию и получить сертификат.
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