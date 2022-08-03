Смена работы не влияет на период использования льготного отпуска. По закону он составляет 2 года

Северяне имеют право 1 раз в 2 года оплатить проезда и багаж в отпуск и обратно за счет работодателя. Это право возникает с даты приема на работу, а не с даты когда работник съездил в предыдущий льготный отпуск.

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Право лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на оплату 1 раз в 2 года расходов на проезд к месту отдыха и обратно, установлено Трудовым кодексом.

Двухлетний срок считается с с момента приема сотрудника на работу. Даже если в году трудоустройства он уже реализовал все право на оплату проезда у другого работодателя.

Такие разъяснения дал Роструд на портале Онлайнинспекция.рф.

Почти 40% бухгалтеров при возвращении из отпуска на работу испытывают стресс , а для того, чтобы перенести отпуск надо написать об этом работодателю.

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