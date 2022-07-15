Сотрудник не может перенести отпуск на другой срок по своему желанию

У сотрудника может возникнуть ситуация, когда ему нужен отпуск вне графика отпусков.

Роструд в своем Письме от 18 мая 2022 г. № ПГ/11111-6-1 разъяснил, что в ТК нет порядка переноса отпуска на другой срок по желанию работника. Работнику нужно написать работодателю заявление о новом периоде отпуска. Заявление составляется в произвольной форме.

На основании заявления от работника работодатель изменит график отпусков.

Ранее мы писали о том, чтобы декретнице на полставки уйти в ежегодный отпуск, ей нужно выйти из декрета