Трудовые отношения

Сотрудник не может перенести отпуск на другой срок по своему желанию

Для изменения работодателем графика отпусков работнику нужно написать заявление и указать в нем данные о периоде отпуска.

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У сотрудника может возникнуть ситуация, когда ему нужен отпуск вне графика отпусков.

Роструд в своем Письме от 18 мая 2022 г. № ПГ/11111-6-1 разъяснил, что в ТК нет порядка переноса отпуска на другой срок по желанию работника. Работнику нужно написать работодателю заявление о новом периоде отпуска. Заявление составляется в произвольной форме.

На основании заявления от работника работодатель изменит график отпусков.

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