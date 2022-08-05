✨Как вам изменения по налогам и учету за полгода, есть сложности? Вебинар уже через час

Приходите на бесплатный вебинар «Новости законодательства, учета и налогообложения полугодия 2022 года»5 августа 2022 г., 12:00 мск, и наш эксперт Елена Васильева, бизнес-тренер, предприниматель, сертифицированный специалист 1С, поможет понять вам, что вы упустили.
На вебинаре разберем:
- новый налог АУСН;
- правила применения ЕНП;
- изменения по ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».
Вопросов можно задавать любое количество, а также можно скачать лекцию.
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