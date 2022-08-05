Обучение для бухгалтеров

✨Как вам изменения по налогам и учету за полгода, есть сложности? Вебинар уже через час

ФСБУ, АУСН, ЕНП: чего только не поменялось для бухгалтеров в этом году! Надо еще раз убедиться в том, что к отчетам вы готовы во всеоружии. Для этого у нас есть специальный вебинар.

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Приходите на бесплатный вебинар «Новости законодательства, учета и налогообложения полугодия 2022 года»5 августа 2022 г., 12:00 мск, и наш эксперт Елена Васильева, бизнес-тренер, предприниматель, сертифицированный специалист 1С, поможет понять вам, что вы упустили.

На вебинаре разберем:

  • новый налог АУСН;
  • правила применения ЕНП;
  • изменения по ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Вопросов можно задавать любое количество, а также можно скачать лекцию.

Записаться здесь.

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Обучение для бухгалтеров

✨Как вам изменения по налогам и учету за полгода, есть сложности? Вебинар уже через час

ФСБУ, АУСН, ЕНП: чего только не поменялось для бухгалтеров в этом году! Надо еще раз убедиться в том, что к отчетам вы готовы во всеоружии. Для этого у нас есть специальный вебинар.

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