Госзакупки становятся все популярнее. Пошаговая инструкция для бухгалтеров на бесплатном вебинаре

Госзакупки для многих компаний — это стабильный заработок. Вот только с госзаказчиками часто поручают общаться бухгалтерам, а с 2022 года произошли изменения в порядке проведения закупочных процедур и участия в них по мудреным 44-ФЗ и 223-ФЗ.

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Приходите 8 августа, в 15:00 мск на вебинар «Участие в госзакупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ: пошаговая инструкция» и мы разберемся, как без проблем участвовать тендерах.

Наш эксперт Елена Шолохова, специалист тендерного отдела группы компаний ARSA, эксперт по госзакупкам, специалист по торгам с 2013 года даст пошаговую инструкцию для начинающих в госзакупках.

На вебинаре обсудим: 

  • почему все хотят участвовать в госзакупках и на чем зарабатывают;
  • кто может участвовать в госзакупках;
  • госзакупки и малый бизнес и ИП;
  • виды госзакупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Приходите и задавайте любое число вопросов, также можно скачать запись вебинара. 

Записаться можно здесь.

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