Госзакупки становятся все популярнее. Пошаговая инструкция для бухгалтеров на бесплатном вебинаре

Приходите 8 августа, в 15:00 мск на вебинар «Участие в госзакупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ: пошаговая инструкция» и мы разберемся, как без проблем участвовать тендерах.

Наш эксперт Елена Шолохова, специалист тендерного отдела группы компаний ARSA, эксперт по госзакупкам, специалист по торгам с 2013 года даст пошаговую инструкцию для начинающих в госзакупках.

На вебинаре обсудим: почему все хотят участвовать в госзакупках и на чем зарабатывают;

кто может участвовать в госзакупках;

госзакупки и малый бизнес и ИП;

виды госзакупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Приходите и задавайте любое число вопросов, также можно скачать запись вебинара.

Записаться можно здесь.