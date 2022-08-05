Госзакупки становятся все популярнее. Пошаговая инструкция для бухгалтеров на бесплатном вебинаре

Приходите 8 августа, в 15:00 мск на вебинар «Участие в госзакупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ: пошаговая инструкция» и мы разберемся, как без проблем участвовать тендерах.
Наш эксперт Елена Шолохова, специалист тендерного отдела группы компаний ARSA, эксперт по госзакупкам, специалист по торгам с 2013 года даст пошаговую инструкцию для начинающих в госзакупках.
На вебинаре обсудим:
- почему все хотят участвовать в госзакупках и на чем зарабатывают;
- кто может участвовать в госзакупках;
- госзакупки и малый бизнес и ИП;
- виды госзакупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Приходите и задавайте любое число вопросов, также можно скачать запись вебинара.
Записаться можно здесь.