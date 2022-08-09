Налоговики будут получать данные о ваших загранпаспортах, чтобы отслеживать, кто стал нерезидентом

Такая норма будет прописана в Налоговом кодексе (статья 85). Проект опубликован на федеральном портале.

Кроме того, также в течение 5 дней налоговикам будут сообщать об изменении персональных данных во вновь выданном паспорте.

Если человек потерял свой загранпаспорт и заявил о его недействительности, то информация поступит в ИФНС за 3 дня.

В пояснительной записке к проекту говорится, что сведеняй о загранпаспортах налоговикам необходимы для автоматического определения налогового и валютного резидентства физлиц.

Налоговые резиденты РФ — это физлица, которые проживают на территории России не менее 183 дней в течение 12 месяцев подряд.

Валютные резиденты РФ — это граждане РФ за исключением постоянно проживающих за границей не менее 1 года, в том числе имеющих там вид на жительство, либо временно пребывающих в другом государстве не менее 1 года на основании рабочей визы или учебной визы со сроком действия не менее 1 года.

То есть, россиянин может быть как налоговым, так и валютным резидентом РФ. А иностранец — только налоговым.