С 1 сентября при продаже молока надо формировать только электронные УПД и сканировать коды на ККТ

Кроме того, розничные магазины при продаже маркированной молочной продукции обязаны сканировать коды на онлайн-кассе, напомнили в ФНС.

В этом случае код уйдет в «Честный знак» через ОФД. Если же бизнес освобожден от применения ККТ, то передавать коды в систему маркировки придется напрямую с помощью документа «Вывод из оборота» по причине «Розничная продажа».

Таким образом, с 1 сентября розничным и оптовым продавцам молочки необходимо подключиться к сервису ЭДО и начать работу в объемно-сортовом (артикульном) учете.

Покупателю при отсутствии расхождений надо подписать входящий УПД от поставщика, в котором будет указан GTIN и количество товара.