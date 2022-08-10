Обучение для бухгалтеров

Бухгалтеры путаются в ПБУ 18/02 и просят помощи. Вебинар уже через два дня

ПБУ 18/02 вызывают много вопросов и у новичков, и у гуру бухгалтерии. «Клерк» проводит вебинар, чтобы разобрать самые сложные моменты.

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В чатах бухгалтеров часто прилетают вопросы по типу такого:

«С новым пбу 18 при закрытии месяца у нас все расходы стали отражаться на временных разницах, понимаю, что дело в настройках. Но перетыкала уже все, что могла. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, как быть?»

Тут, конечно, вполне может быть дело в настройках учетной политики, но это далеко не единственная такая ситуация. Еще один сложный вопрос — разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью.

Чтобы во всем разобраться, мы проводим бесплатный вебинар уже в эту пятницу!

Кандидат экономических наук, доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России Вера Сокуренко расскажет:

  • в каких случаях разницу между бухгалтерским и налоговым учетом нужно считать постоянной, а в каких — временной;
  • какие могут быть типичные примеры временных разниц, связанных с классификацией запасов и основных средств в бухгалтерском и налоговом учете;
  • овые разницы при оценке стоимости запасов и основных средств: ликвидационные обязательства; перспективные скидки; приобретение с отсрочкой и рассрочкой; обесценение;
  • и многое другое.

Стартуем 12 августа в 11:00 мск.

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