МСФО

Применять МСФО может стать для бизнеса необязательно. Минфин задумался об изменениях

Не исключено, что при составлении консолидированной отчетности применение МСФО станет добровольным. Минфин сейчас советуется с бизнесом по этому поводу.

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Ряд российских компаний, в том числе банки и страховые организации, получили из Минфина письмо с вопросами по этой теме, на которые надо ответить до 12 августа.

Чиновники собирают мнения, по результатам которых будет выработана позиция Минфина.

Бизнес выступает с предложением пересмотреть госполитику в отношении МСФО. Есть мнение, что сейчас нецелесообразно продолжать применять МСФО как стандарт составления консолидированной отчетности и основу разработки российских ФСБУ, пишут «Ведомости».

В «Опоре России» считают, что МСФО нужны лишь для выхода на западные рынки капитала. Для работы на азиатском направлении или в России можно обойтись и без МСФО.

Некоторые эксперты предлагают раскрытие консолидированной отчетности сделать на добровольной основе, но полностью от МСФО не отходить.

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