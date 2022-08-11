Россиянам за границей прилетают штрафы от налоговой за валютные переводы друг другу

Уехавшие за рубеж россияне открыли счета в иностранных банках и добросовестно сообщили об этом российским налоговикам. И получили... штрафы за нарушения закона о валютном контроле.

Как пишет «Коммерсант», с такой ситуацией столкнулись резиденты РФ, которые переводят друг другу на карты местных банков местную же валюту.

Такие расчеты по закону 173-ФЗ запрещены.

В статье 9 этого закона приводится целый перечень исключений, но данная ситуация к ним не относится.

Вывод один: если живете за границей и решили разделить с другом счет в ресторане — отдавайте деньги наличкой.