Валютный контроль

Россиянам за границей прилетают штрафы от налоговой за валютные переводы друг другу

Речь идет про ситуации, когда два резидента открыли счета в иностранных банках и рассчитываются друг с другом в иностранной валюте.

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Уехавшие за рубеж россияне открыли счета в иностранных банках и добросовестно сообщили об этом российским налоговикам. И получили... штрафы за нарушения закона о валютном контроле.

Как пишет «Коммерсант», с такой ситуацией столкнулись резиденты РФ, которые переводят друг другу на карты местных банков местную же валюту.

Такие расчеты по закону 173-ФЗ запрещены.

В статье 9 этого закона приводится целый перечень исключений, но данная ситуация к ним не относится.

Вывод один: если живете за границей и решили разделить с другом счет в ресторане — отдавайте деньги наличкой.

 

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