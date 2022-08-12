Банки

Кросна-Банк лишился лицензии

С сегодняшнего дня ЦБ отозвал лицензию у московского Кросна-Банка, который с 2019 года был убыточным.

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Банк пытался искусственно поддерживать величину капитала для формального соблюдения норм, сообщает пресс-служба ЦБ.

Также через этот банк проходили подозрительные операции по выводу денег за рубеж.

Кроме того, к Кросна-Банку у регулятора есть стандартные претензии, которые обычно предъявляют при лишении лицензии:

  • банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность;
  • в течение года ЦБ вводил ограничения на отдельные банковские операции;
  • банк нарушал антиотмывочное законодательство.

По величине активов банк был на 290 месте в банковской системе.

 

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