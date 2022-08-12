Кросна-Банк лишился лицензии

Банк пытался искусственно поддерживать величину капитала для формального соблюдения норм, сообщает пресс-служба ЦБ.
Также через этот банк проходили подозрительные операции по выводу денег за рубеж.
Кроме того, к Кросна-Банку у регулятора есть стандартные претензии, которые обычно предъявляют при лишении лицензии:
- банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность;
- в течение года ЦБ вводил ограничения на отдельные банковские операции;
- банк нарушал антиотмывочное законодательство.
По величине активов банк был на 290 месте в банковской системе.