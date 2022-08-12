Кросна-Банк лишился лицензии

Банк пытался искусственно поддерживать величину капитала для формального соблюдения норм, сообщает пресс-служба ЦБ.

Также через этот банк проходили подозрительные операции по выводу денег за рубеж.

Кроме того, к Кросна-Банку у регулятора есть стандартные претензии, которые обычно предъявляют при лишении лицензии:

банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность;

в течение года ЦБ вводил ограничения на отдельные банковские операции;

банк нарушал антиотмывочное законодательство.

По величине активов банк был на 290 месте в банковской системе.