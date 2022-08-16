🙆 Главбуха заставляют обучать преемника, который ее «подсидит»

Историей поделилась участница нашего форума.
Действующего главбуха просят обучить рядового бухгалтера всем премудростям профессии, чтобы эта сотрудница могла занять место главбуха.
При таком раскладе никакого желания и настроения обучать такого преемника у главбуха, конечно же, нет.
Участники обсуждения констатируют, что надо искать другую работу и не принимать такие условия.
Советуют вот что:
— Учеба? какая может быть учеба при таком отношении? Наоборот, в такой ситуации можно немножко и навредить...