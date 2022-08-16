Матери 10 детей получат почетное звание и 1 млн рублей

На официальном портале опубликован указ Президента от 15.08.2022 № 558.

Таким образом, в России будет три высших звания:

Герой России;

Герой Труда;

Мать-героиня.

Тем, кому присвоят это звание, единовременно выплатят 1 млн рублей.

Звание «Мать-героиня» женщина получит при достижении младшим из ее 10 детей возраста 1 года при условии, что все дети живы (исключение — погибшие при защите Отечества, из-за терактов и производственных травм).

Для награды семья должна быть социально-ответственной и обеспечивать надлежащий уровень заботы: