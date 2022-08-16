Бухгалтеры путаются в учете логистики и основных средств. Проводим важный вебинар

Главный методолог Клерк.ру Елена Ярушкина проводит бесплатный вебинар у партнеров Клерка!

Сейчас все взгляды в стране обращены к областям производства и логистики. Именно поэтому мы проводим вебинар с образовательной платформой крупнейшего автопроизводителя в стране Gaz!

Этот год кардинально поменял всю транспортно-логистическую карту. Сейчас эта сфера находится в стадии перестройки и разработки нового курса: по иному выстраиваются бизнес-процессы и деловые отношения и индустрия перевозок в целом.

Новые тенденции транспортной логистики и перевозок разбираем на бесплатном вебинаре от «Клерка» и «Gaz Campus».

Коротко, что обсудим на вебинаре:

перспективы учета в транспортно-логистической отрасли;

параллельный импорт, транспортные расходы, внутренние перевозки и учет в них;

рынок машин и его тенденции;

изменения в учете машин в связи с новым ФСБУ 6/2020;

учет основных средств: на что обратить внимание.

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