Кризис не щадит никого. Уже послезавтра бесплатный вебинар, как бухгалтеру стать финдиректором и заработать больше

Как изменить свою жизнь и стать финдиректором узнаете на бесплатном вебинаре 18 августа в 13:00 по МСК.

Ведущий вебинара Руслан Голованов — заместитель главного бухгалтера по МСФО ОХК «Щекиноазот», преподаватель и основатель портала ACCA Learn It Online.

Он расскажет на вебинаре:

как выглядит работа финансового директора;

кому удастся войти в профессию;

какой зарплаты ожидать;

что сделать, чтобы из бухгалтера превратиться в финансового директора.

Задавайте лектору неограниченное количество вопросов. После вебинара дадим вам запись выступления и сертификат о том, что вы прослушали вебинар.

Чтобы записаться, нажмите сюда. Вы ничего за это не платите.