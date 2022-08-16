Кризис не щадит никого. Уже послезавтра бесплатный вебинар, как бухгалтеру стать финдиректором и заработать больше

Как изменить свою жизнь и стать финдиректором узнаете на бесплатном вебинаре 18 августа в 13:00 по МСК.
Ведущий вебинара Руслан Голованов — заместитель главного бухгалтера по МСФО ОХК «Щекиноазот», преподаватель и основатель портала ACCA Learn It Online.
Он расскажет на вебинаре:
- как выглядит работа финансового директора;
- кому удастся войти в профессию;
- какой зарплаты ожидать;
- что сделать, чтобы из бухгалтера превратиться в финансового директора.
Задавайте лектору неограниченное количество вопросов. После вебинара дадим вам запись выступления и сертификат о том, что вы прослушали вебинар.
Чтобы записаться, нажмите сюда. Вы ничего за это не платите.