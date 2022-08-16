Карьера бухгалтера

Кризис не щадит никого. Уже послезавтра бесплатный вебинар, как бухгалтеру стать финдиректором и заработать больше

Рынок труда подстраивается под новые условия. Если раньше компании набирали бухгалтеров в штат, то теперь их сокращают, а работу отдают на аутсорс. Самое время освоить новую профессию и защитить себя от рисков.

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Как изменить свою жизнь и стать финдиректором узнаете на бесплатном вебинаре 18 августа в 13:00 по МСК.

Ведущий вебинара Руслан Голованов — заместитель главного бухгалтера по МСФО ОХК «Щекиноазот», преподаватель и основатель портала ACCA Learn It Online.

Он расскажет на вебинаре:

  • как выглядит работа финансового директора;
  • кому удастся войти в профессию;
  • какой зарплаты ожидать;
  • что сделать, чтобы из бухгалтера превратиться в финансового директора.

Задавайте лектору неограниченное количество вопросов. После вебинара дадим вам запись выступления и сертификат о том, что вы прослушали вебинар.

Чтобы записаться, нажмите сюда. Вы ничего за это не платите.

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