Актеры будут играть бухгалтеров, которые рассказывают скандальные истории

Да, мы наняли актеров, которые будут играть вас! Но пока им нечего играть. Нам нужны ваши реальные случаи из жизни.

Расскажите нам какой-нибудь скандальный случай из практики. О схеме, которую не нашли налоговики. Как вы подсидели главбуха. Как закрутили роман с директором и он сделал вас финдиром. Мы никому не раскроем вашего имени. Вашу историю сыграет актер!

Расскажите о ваших достижениях, неудачах, проблемах и радостях. Смешное и грустное, страшное и милое. Даже о том, о чем стыдно рассказывать. Это же анонимно!

Присылайте свои истории любым удобным вам способом:

Авторам историй, которые мы выберем для проекта, подарим «Клерк.Премиум» на три месяца. Все лучшее для бухгалтера в одной подписке.