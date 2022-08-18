Бухгалтеры

Актеры будут играть бухгалтеров, которые рассказывают скандальные истории

Новый видеопроект «Клерка» — программа «Максимум», показать все, что скрыто! Актеры будут рассказывать реальные истории, которые произошли с бухгалтерами, финансистами, предпринимателями. С вами, наши читатели!

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Фото: svklimkin / Pixabay Фото: svklimkin / Pixabay

Да, мы наняли актеров, которые будут играть вас! Но пока им нечего играть. Нам нужны ваши реальные случаи из жизни.

Расскажите нам какой-нибудь скандальный случай из практики. О схеме, которую не нашли налоговики. Как вы подсидели главбуха. Как закрутили роман с директором и он сделал вас финдиром. Мы никому не раскроем вашего имени. Вашу историю сыграет актер!

Расскажите о ваших достижениях, неудачах, проблемах и радостях. Смешное и грустное, страшное и милое. Даже о том, о чем стыдно рассказывать. Это же анонимно!

Присылайте свои истории любым удобным вам способом:

Авторам историй, которые мы выберем для проекта, подарим «Клерк.Премиум» на три месяца. Все лучшее для бухгалтера в одной подписке.

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Мероприятия

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Бухгалтеры

Актеры будут играть бухгалтеров, которые рассказывают скандальные истории

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