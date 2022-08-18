Налоги, взносы, пошлины

Компании Алишера Усманова могут дать налоговые льготы

Глава совета директоров ООО «Удоканская медь», которое принадлежит холдингу USM Алишера Усманова, попросил Михаила Мишустина о налоговых льготах.

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Глава Минфина обещал рассмотреть такую возможность по преференциальному режиму, по налогам, по льготам.

Поручение проработать этот вопрос дадут Минфину, передает ИА ТАСС.

Запуск производства первой очереди Удоканского медного месторождения запланирован в 2023 году. Кроме того, идет разработка второй очереди, которая увеличит мощность в 3 раза.

Реализация этого проекта даст налоговые отчисления в бюджеты всех уровней на 750 млрд рублей, отметил председатель совета директоров компании Еркожа Акылбек.

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