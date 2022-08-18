Компании Алишера Усманова могут дать налоговые льготы

Глава Минфина обещал рассмотреть такую возможность по преференциальному режиму, по налогам, по льготам.

Поручение проработать этот вопрос дадут Минфину, передает ИА ТАСС.

Запуск производства первой очереди Удоканского медного месторождения запланирован в 2023 году. Кроме того, идет разработка второй очереди, которая увеличит мощность в 3 раза.

Реализация этого проекта даст налоговые отчисления в бюджеты всех уровней на 750 млрд рублей, отметил председатель совета директоров компании Еркожа Акылбек.