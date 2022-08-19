Алименты

При удержании алиментов из зарплаты сотрудника не нужно сохранять ему прожиточный минимум

Принять решение о сохранении прожиточного минимума при удержаниях может только пристав. Работодатель самостоятельно такое решение не принимает. А если речь идет про алименты, то по ним правило о сохранении не работает вообще.

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Если исполнительный документ на удержание алиментов поступил работодателю напрямую от взыскателя, то удерживать надо тот размер, что указан в этом документе.

Если там ничего не сказано о сохранении сотруднику прожиточного минимума на него и членов его семьи (а там про это не сказано), то и сохранять ничего не надо.

Более того, ограничение не работает по исполнительным документам:

  • о взыскании алиментов;
  • о возмещении вреда, причиненного здоровью;
  • о возмещении вреда в связи со смертью кормильца;
  • о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Так что с зарплаты алиментщика надо удерживать определенный процент (до 70%) с суммы за минусом НДФЛ. При этом он после удержания он может получить на руки и меньше ПМ.

Разъяснение дает Роструд в письме от 12.07.2022 № ПГ/16129-6-1.

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