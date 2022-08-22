У работодателей пошли проблемы при отправке уведомлений о приеме на работу иностранцев

О проблеме рассказали подписчики нашего канала «Красный уголок бухгалтера».
При отправке выходит ошибка: «Для продолжения требуется криптокомпонент».
При этом на компьютере все установлено, а переустановка не помогает.
Наши читатели пишут:
— В техподдержке ответили, что они в курсе проблемы и решат ее в ближайшее время. Пришлось отправлять письмом по почте.
Сейчас на сайте госуслуг сообщается, что сервис работает с перебоями.
А вы в последнее время не отправляли таким способом уведомления по иностранцам? Удалось отправить?