У работодателей пошли проблемы при отправке уведомлений о приеме на работу иностранцев

О проблеме рассказали подписчики нашего канала «Красный уголок бухгалтера».

При отправке выходит ошибка: «Для продолжения требуется криптокомпонент».

При этом на компьютере все установлено, а переустановка не помогает.

Наши читатели пишут:

— В техподдержке ответили, что они в курсе проблемы и решат ее в ближайшее время. Пришлось отправлять письмом по почте.

Сейчас на сайте госуслуг сообщается, что сервис работает с перебоями.

А вы в последнее время не отправляли таким способом уведомления по иностранцам? Удалось отправить?