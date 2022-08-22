НДС как в Китае не подходит для России, сказал Минфин, и отказался снижать ставку по налогу

Так ответила ФНС на предложение снизить ставку по НДС.

В письме № 03-07-14/71032 от 22.07.2022 налоговиики приводят опыт Китая, где есть ставки НДС 0, 3, 6, 9, 13 процентов. Но для России это не подходит.

Сейчас общая ставка НДС 20%, есть льготные ставки 10% и 0%. И всегда можно еще уменьшить НДС на вычеты.

От снижения ставки стоимость товаров, работ и услуг не уменьшится, потому что их цена зависит от спроса и предложения на рынке, считает ФНС.

И так как платежи от НДС составляют больше трети всего бюджета, то, если снизить ставку, значит, уменьшатся доходы бюджета.

Из- за этого предложение не принято.