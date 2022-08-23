Инвестдайджест. Рынок растет, а рубль останется на месте из-за заявления Минфина

📊 Индекс МосБиржи закрылся ростом в 1,5%. Лучше рынка выглядели бумаги НОВАТЭКа, которые выросли на 6,0%, и нефтяных компаний после рекомендации совета директоров Татнефти на прошлой неделе выплатить дивиденды.

🇷🇺 Рубль накануне ослаб на 1,5% — до 60 за доллар из-за новостей о возможном начале покупок валюты Минфином по бюджетному правилу. Отыграть потери рубль не смог из-за укрепления доллара.

🛢 Котировки Brent торгуются на уровне $97,5 за баррель, но могут опуститься до $95 за баррель из-за предварительных индексов PMI крупнейших мировых экономик за август, которые могут вызвать новые опасения по замедлению роста спроса.

💼 В понедельник доходности ОФЗ прибавили от 2 до 14 б. п. в условиях усиления волатильности рубля и низкой торговой активности. Во вторник рынок, по прогнозам аналитиков, продолжит движение в диапазоне последних недель, большие изменения маловероятны.