Налоговики будут сообщать в Казначейство, на какой КБК они отнесли единый налоговый платеж бизнеса

Получите комплект инструкций по безопасной оптимизации налогов

«Клерк» сделал уникальную подборку обучающих материалов по налоговой оптимизации. В коллекции:

• 5 онлайн-курсов;

• 15 вебинаров.



Разберетесь, какие налоговые схемы в 2022 точно использовать не стоит, как проходит контроль за вами в АСК-НДС 2 и что отвечать инспекторам при проверках. И главное, все советы наших экспертов в рамках закона!

Коллекция в пять раз выгоднее, чем покупка обучающих материалов отдельно. На коллекцию сейчас акция — 14.900 руб. Полный список того, что входит в комплект, смотрите здесь. Или заполните форму ниже — расскажем больше о коллекции.