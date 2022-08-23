Налоговики будут сообщать в Казначейство, на какой КБК они отнесли единый налоговый платеж бизнеса

Информация будет детализирована:
- по каждому налогу;
- по авансовым платежам по налогам;
- по сбору;
- по страховому взносу;
- по пеням;
- по штрафам;
- по процентам.
Проект будущего приказа Минфина опубликован на федеральном портале.
ИФНС будет передавать информацию по итогам каждого дня.
Направить данные надо будет в электронной форме не позднее окончания следующего рабочего дня после дня определения принадлежности денег по ЕНП.
Напомним, с 2023 года налоговики будут сами определять принадлежность уплаченных вами денег. Очередность такая:
1) недоимка;
2) налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы;
3) пени;
4) проценты;
5) штрафы.
Если наступил срок уплаты нескольких налогов, а перечисленных денег на все не хватает, то налоговики распределят их на разные КБК в пропорции.