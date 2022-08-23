ЕНП (единый налоговый платеж)

Налоговики будут сообщать в Казначейство, на какой КБК они отнесли единый налоговый платеж бизнеса

С 2023 года ИФНС будет передавать в Федеральное казначейство информацию о принадлежности денег, перечисленных налогоплательщиками в качестве единого налогового платежа.

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Информация будет детализирована:

  • по каждому налогу;
  • по авансовым платежам по налогам;
  • по сбору;
  • по страховому взносу;
  • по пеням;
  • по штрафам;
  • по процентам.

Проект будущего приказа Минфина опубликован на федеральном портале.

ИФНС будет передавать информацию по итогам каждого дня.

Направить данные надо будет в электронной форме не позднее окончания следующего рабочего дня после дня определения принадлежности денег по ЕНП.

Напомним, с 2023 года налоговики будут сами определять принадлежность уплаченных вами денег. Очередность такая:

1) недоимка;

2) налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы;

3) пени;

4) проценты;

5) штрафы.

Если наступил срок уплаты нескольких налогов, а перечисленных денег на все не хватает, то налоговики распределят их на разные КБК в пропорции.

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ЕНП (единый налоговый платеж)

Налоговики будут сообщать в Казначейство, на какой КБК они отнесли единый налоговый платеж бизнеса

С 2023 года ИФНС будет передавать в Федеральное казначейство информацию о принадлежности денег, перечисленных налогоплательщиками в качестве единого налогового платежа.

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