Вебинары для бухгалтеров

🎁Как выиграть у акул бизнеса на маркетплейсах. Вебинар уже завтра, розыгрыш в подарок

Легкий старт и возможность кратно увеличить число продаж — вот, что привлекает малый бизнес на маркетплейсы. Так, как же успешно выйти на этот рынок?

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На бесплатном вебинаре «Бизнес на маркетплейсах в миллионных масштабах: миф или реальность» 24 августа в 11 00 мск раскроем секреты и подробно обсудим все проблемы, волнующие предпринимателей, которые решили заняться электронной коммерцией.

Расскажем:

  • как вели себя покупатели и продавцы на рынке и как изменилась ситуация с 2020 года;
  • о факторах, которые влияют на эффективность продаж на маркетплейсах;
  • о роли автоматизации в бизнесе селлера.

Ведущие разыграют бесплатный доступ к сервису аналитики Anabar на 3 месяца и аудит рекламной кампании селлера на Wildberries с рекомендациями по повышению эффективности.

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