🎁Как выиграть у акул бизнеса на маркетплейсах. Вебинар уже завтра, розыгрыш в подарок

На бесплатном вебинаре «Бизнес на маркетплейсах в миллионных масштабах: миф или реальность» 24 августа в 11 00 мск раскроем секреты и подробно обсудим все проблемы, волнующие предпринимателей, которые решили заняться электронной коммерцией.

Расскажем:

как вели себя покупатели и продавцы на рынке и как изменилась ситуация с 2020 года;

о факторах, которые влияют на эффективность продаж на маркетплейсах;

о роли автоматизации в бизнесе селлера.

Ведущие разыграют бесплатный доступ к сервису аналитики Anabar на 3 месяца и аудит рекламной кампании селлера на Wildberries с рекомендациями по повышению эффективности.

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