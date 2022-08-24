Отчетность в ПФР

❗ Будут новые формы СТД-Р и СТД-СФР

С 1 января 2023 года сведения о трудовой деятельности работодатели и ПФР будут выдавать на новых бланках. Причина изменения – объединение ПФР и ФСС с 2023 года.

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Проект опубликован на федеральном портале.

Слово «ПФР» заменяют словом «СФР».

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Форма СТД-ПФР теперь станет формой СТД-СФР.
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Зарплата

Перечислять зарплату сотрудникам можно будет по номеру телефона без указания их банковского счета

Несколько банков сейчас тестируют новый механизм зачисления зарплаты через систему быстрых платежей по платежному идентификатору работника. При этом работодатель даже не будет знать, в какой банк и на какой счет в конечном итоге поступит зарплата.

Транспортный налог

ЮК Лекс Альянс доказала налоговым органам, что Bentley Continental GT 2008 года — это не роскошь

Наш Доверитель, физическое лицо, приобрел в сентябре 2014 года а/м Bentley Continental GT 2008 года выпуска с двигателем мощностью 560 л.с. За 2014 год налог был начислен без повышающих коэффициентов, а в уведомлении за 2015 год уже был применен коэффициент «3» и сумма налога выросла с 84 тыс. руб. до 252 тыс. руб.

ЮК Лекс Альянс доказала налоговым органам, что Bentley Continental GT 2008 года — это не роскошь

Повышение квалификации

Подотчет, командировки

Выплата суточных по России и за границей. Что надо знать бухгалтеру

С одной стороны частным работодателям предоставлен полный карт-бланш в вопросе величины суточных, с другой — в налоговом учете эти расходы нормированы. Но это не значит, что нужно балансировать на грани.

Выплата суточных по России и за границей. Что надо знать бухгалтеру

Мероприятия

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Безвозмездная передача недвижимости. Когда она действительно безвозмездна

В письме Минфина от 03.08.2022 № 03-07-11/74909 чиновники напомнили, что передача недвижимости в безвозмездное пользование «карается» дополнительными налоговыми начислениями. Поэтому рекомендуем при нестандартных условиях передачи убедиться, что сделка действительно возмездна.

Безвозмездная передача недвижимости. Когда она действительно безвозмездна
Пенсии

Узнать размер своей будущей пенсии можно в ПФР. Готовы правила выдачи этой информации

Мужчины и женщины в возрасте 45 и 40 лет соответственно через Госуслуги получат от ПФР сообщения о размере будущей пенсии и пенсионных накоплениях. Те, у кого нет записи в Госуслугах, могут запросить данные лично в ПФР.

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