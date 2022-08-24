❗ Будут новые формы СТД-Р и СТД-СФР

Проект опубликован на федеральном портале.
Слово «ПФР» заменяют словом «СФР».
Форма СТД-ПФР теперь станет формой СТД-СФР.
С 1 января 2023 года сведения о трудовой деятельности работодатели и ПФР будут выдавать на новых бланках. Причина изменения – объединение ПФР и ФСС с 2023 года.
Проект опубликован на федеральном портале.
Слово «ПФР» заменяют словом «СФР».
Форма СТД-ПФР теперь станет формой СТД-СФР.
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Несколько банков сейчас тестируют новый механизм зачисления зарплаты через систему быстрых платежей по платежному идентификатору работника. При этом работодатель даже не будет знать, в какой банк и на какой счет в конечном итоге поступит зарплата.
Наш Доверитель, физическое лицо, приобрел в сентябре 2014 года а/м Bentley Continental GT 2008 года выпуска с двигателем мощностью 560 л.с. За 2014 год налог был начислен без повышающих коэффициентов, а в уведомлении за 2015 год уже был применен коэффициент «3» и сумма налога выросла с 84 тыс. руб. до 252 тыс. руб.
Херсон находится в Украине, но украинские власти его не контролируют. Поэтому непонятно, продажа товаров из России в Херсон, это экспорт или нет.
Поговорим, как облегчить бухучет с помощью ФСБУ 5/2019 «Запасы» и об четырех ФСБУ: «Капвложения» «Аренда» «Документооборот» «Учет основных средств» . Узнаете какие запасы можно сразу списать в расходы.
С одной стороны частным работодателям предоставлен полный карт-бланш в вопросе величины суточных, с другой — в налоговом учете эти расходы нормированы. Но это не значит, что нужно балансировать на грани.
В письме Минфина от 03.08.2022 № 03-07-11/74909 чиновники напомнили, что передача недвижимости в безвозмездное пользование «карается» дополнительными налоговыми начислениями. Поэтому рекомендуем при нестандартных условиях передачи убедиться, что сделка действительно возмездна.
С 1 января 2023 года сведения о трудовой деятельности работодатели и ПФР будут выдавать на новых бланках. Причина изменения – объединение ПФР и ФСС с 2023 года.
Мужчины и женщины в возрасте 45 и 40 лет соответственно через Госуслуги получат от ПФР сообщения о размере будущей пенсии и пенсионных накоплениях. Те, у кого нет записи в Госуслугах, могут запросить данные лично в ПФР.
С 2023 года расчет 6-НДФЛ надо будет сдавать на новом бланке. Изменения связаны с введением единого налогового платежа и изменением порядка уплаты НДФЛ.
Стало мне интересно, в какие фонды на S&P500 можно сегодня инвестировать. Как мы знаем, до февраля 2022 года у российских брокеров можно было купить 6 штук. Сегодня доступны 2 из них.