Ищут ведущего бухгалтера. И это почти вакансия мечты

На БухДжобе ищут ведущего бухгалтера в Крупную некоммерческую организацию (НКО).
Претендент должен уметь:
- рассчитывать зарплату;
- быть специалистом в кадровом учет;
- вести всю работу с банками и поставщиками;
- составлять бюджет организации.
Необходимо подтвердить опыт работы не менее 6 лет и профильное образование.
Взамен зарплата 170 000 рублей после всех удержаний. Вроде бы все не плохо, но сотрудника берут на срочный ТД (на период декретного отпуска основного сотрудника). Правда, обещают возможность перевода на бессрочный ТД.
Так, что думайте и решайте!