Поиск работы бухгалтеров

Ищут ведущего бухгалтера. И это почти вакансия мечты

Если вам кажется, пора сменить работу на более высокооплачиваемую, то мы нашли для вас отличный вариант. Правда, только на время.

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На БухДжобе ищут ведущего бухгалтера в Крупную некоммерческую организацию (НКО).

Претендент должен уметь:

  • рассчитывать зарплату;
  • быть специалистом в кадровом учет;
  • вести всю работу с банками и поставщиками;
  • составлять бюджет организации.

Необходимо подтвердить опыт работы не менее 6 лет и профильное образование.

Взамен зарплата 170 000 рублей после всех удержаний. Вроде бы все не плохо, но сотрудника берут на срочный ТД (на период декретного отпуска основного сотрудника). Правда, обещают возможность перевода на бессрочный ТД.

Так, что думайте и решайте!

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Мы в «Клерке» знаем, как бухгалтерам важна управленка: руководители просят отчеты и спрашивают: как приумножить прибыль и «куда уходят деньги». Увеличьте свою ценность: научитесь настраивать управленку, формировать бюджет.

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