🎁Нулевой НДС для гостиниц: есть нюансы, в которых легко разобраться. Вебинар уже завтра!

Приходите, расскажем о них 25 августа 2022 г., в 16:00 мск на бесплатном вебинаре «НДС 0% для гостиниц. Что изменится в учете командировок?».

Например, 0% НДС не касается завтраков и прочих услуг. Отсюда вопрос: в каких случаях НДС платить нужно и как это отразить бухгалтеру правильно?

Или, как нулевая ставка НДС отразится на стоимости бронирований и что изменится в списке документов?

Наш эксперт Артур Павлов, финансовый директор Smartway, по пунктам разберет с вами все возможные ошибки в бухгалтерской отчетности из-за командировок.

Приходите задавайте сколько угодно вопросов, а также скачивайте лекции. После прохождения вебинара вы получите сертификат и чек-лист про учет командировок в 2022 году в подарок.

Записаться можно здесь!