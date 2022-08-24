Обучение для бухгалтеров

🎁Нулевой НДС для гостиниц: есть нюансы, в которых легко разобраться. Вебинар уже завтра!

С июля гостиницы могут не платить НДС. Повлияет ли это на учет командировок в бухгалтерии? Отвечаем: да, повлияет, есть много тонкостей для бухгалтеров.

Версия для печати

Приходите, расскажем о них 25 августа 2022 г., в 16:00 мск на бесплатном вебинаре «НДС 0% для гостиниц. Что изменится в учете командировок?».

Например, 0% НДС не касается завтраков и прочих услуг. Отсюда вопрос: в каких случаях НДС платить нужно и как это отразить бухгалтеру правильно?

Или, как нулевая ставка НДС отразится на стоимости бронирований и что изменится в списке документов?

Наш эксперт Артур Павлов, финансовый директор Smartway, по пунктам разберет с вами все возможные ошибки в бухгалтерской отчетности из-за командировок.

Приходите задавайте сколько угодно вопросов, а также скачивайте лекции. После прохождения вебинара вы получите сертификат и чек-лист про учет командировок в 2022 году в подарок.

Записаться можно здесь!

Забирайте подборку инструкций по управленческому учету: с нуля до настройки в 1С

Мы в «Клерке» знаем, как бухгалтерам важна управленка: руководители просят отчеты и спрашивают: как приумножить прибыль и «куда уходят деньги». Увеличьте свою ценность: научитесь настраивать управленку, формировать бюджет.

Поверьте, это просто, если учиться управленке на «Клерке». Получите подборку обучающих материалов:

5 онлайн-курсов;
15 вебинаров.

За каждый получите сертификат. Только сейчас по акции коллекция знаний по управленческому учету стоит 12.200 рублей. Это в 10 раз выгоднее, чем покупать курсы и вебинары отдельно.

Полный список материалов смотрите здесь или оставьте заявку по форме ниже — расскажем больше

Бухгалтеры

Кто сказал, что бухучет — это скучно? Топ-5 преимуществ работы бухгалтером

Принято считать, что бухгалтер занимается скучной и однообразной работой. На первый взгляд так и есть: нескончаемый поток цифр, отчетов, расчетов… А как же на самом деле? Давайте разберем основные преимущества этой профессии.

Кто сказал, что бухучет — это скучно? Топ-5 преимуществ работы бухгалтером
Маркировка товаров

Как рознице начать работать с маркировкой молочной продукции

С декабря 2021 стала обязательной маркировка «молочки» со сроком хранения до 40 дней. И вот уже на пороге новые преобразования, которые коснутся практически всех игроков рынка маркированной молочной продукции. Но в значительной мере – розницы.

Как рознице начать работать с маркировкой молочной продукции

Повышение квалификации

УСН

Через два месяца вы можете стать главбухом на УСН. Что для этого нужно

Упрощенка по-прежнему самый популярный спецрежим, который дает компании кучу преимуществ. Главный бухгалтер на упрощенке — сотрудник, который разбирается в спецрежиме от А до Я. Разбираемся, как стать главбухом за 60 дней и повысить свою ценность в компании.

Через два месяца вы можете стать главбухом на УСН. Что для этого нужно

Мероприятия

Разместить
Индивидуальный предприниматель

Если ИП призвали на военные сборы, ему не возместят потерю дохода и не отменят фиксированные взносы

Если сотрудника призывают на военные сборы, работодатель оплачивает это время по среднему, а военкомат компенсирует эти расходы. Но если человек – ИП, у него нет зарплаты и никакого среднего заработка тоже нет.

Читать еще