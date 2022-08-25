При заборе воды для нескольких целей нужно вести раздельный учет

Если целей, на которые компания забирает воду, много, а раздельного учета нет, за всю воду придется платить по общей налоговой ставке (ст. 333.12 НК).

Об этом сообщила ФНС в письме от 22.08.2022 № СД-4-3/10965@.

Кроме того, чтобы применять освобождение от налога и пониженные ставки, необходимо целевое использование воды (ст. 333.12 НК).

Водный налог компания вправе не платить, если использует воду для рыбоводства и воспроизводства водных биологических ресурсов (п. 1 ст. 333.9, подп. 5 п. 2 ст. 333.9 НК).

А скоро в России появится реестр питьевой воды. Он объединит в себе базы данных Роснедр, Росводресурсов, Роспотребнадзора и субъектов.