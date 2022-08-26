Инвестдайджест. Российский рынок акций сохраняет нейтральную позицию, рубль стабилен

📊 Индекс МосБиржи закрыл торги накануне символическим снижением на 0,08%. Инвесторы следили за отдельными корпоративными новостями. После выхода отчётностей снизились в цене бумаги М.Видео — на 7,8%, а акции Белуги подорожали — на 4,4%.

🇷🇺 Рубль завершил торги на уровне 60 за доллар. В пятницу российская валюта также будет торговаться на уровне 60 за доллар. По мнению аналитиков SberCIB Investment Research. В свою очередь, это поддержит доллар на мировых валютных рынках.

🛢 Утром октябрьские фьючерсы на нефть Brent торгуется вблизи $100 за баррель. По прогнозам аналитиков, котировки сегодня продолжат держаться в техническом диапазоне $99,1–102,4 за баррель.

💼 В четверг доходности ОФЗ с фиксированным купоном снизились на 2–12 б. п. Поводом для этого стала публикация недельных данных по инфляции в России, согласно которым потребительские цены в стране продолжили снижаться.

По материалам СберИнвестиции