Инвестдайджест. Российский рынок акций сохраняет нейтральную позицию, рубль стабилен

В центре внимания сегодня будет выступление Джерома Пауэлла. Он, вероятно, подтвердит намерение Федрезерва активно повышать ставку до конца года для борьбы с инфляцией.

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📊 Индекс МосБиржи закрыл торги накануне символическим снижением на 0,08%. Инвесторы следили за отдельными корпоративными новостями. После выхода отчётностей снизились в цене бумаги М.Видео — на 7,8%, а акции Белуги подорожали — на 4,4%.

🇷🇺 Рубль завершил торги на уровне 60 за доллар. В пятницу российская валюта также будет торговаться на уровне 60 за доллар. По мнению аналитиков SberCIB Investment Research. В свою очередь, это поддержит доллар на мировых валютных рынках.

🛢 Утром октябрьские фьючерсы на нефть Brent торгуется вблизи $100 за баррель. По прогнозам аналитиков, котировки сегодня продолжат держаться в техническом диапазоне $99,1–102,4 за баррель.

💼 В четверг доходности ОФЗ с фиксированным купоном снизились на 2–12 б. п. Поводом для этого стала публикация недельных данных по инфляции в России, согласно которым потребительские цены в стране продолжили снижаться.

По материалам СберИнвестиции

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Декларация по НДС

Для цифровых финансовых активов, алмазов и газа для Вечного огня вводят новые коды по НДС

Недавно в НК внесли много поправок в части освобождения от НДС. Но для новых льготных операций нет кодов, которые надо указывать в разделах 4 и 7 декларации по НДС. Их озвучила ФНС.

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Социальный вычет

Для соцвычета по НДФЛ на лекарства нужен рецепт или другой медицинский документ. Но не всякий подойдет

По расходам на лекарства можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для этого кроме чека из аптеки нужно показать налоговикам рецепт или сведения из медицинской документации пациента. Какие – пояснил Минфин.

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НДС

Популярный и часто задаваемый вопрос: «Контроль НДС»

Самая интересная подсистема для налогоплательщиков - «Контроль НДС» (более известна под названием АСК НДС-2), функционирует с 2015 года . С её помощью ежегодно сокращается соотношение % сумм начисленного НДС и налоговых разрывов.

Популярный и часто задаваемый вопрос: «Контроль НДС»
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Минфин разъяснил, что компании стоит заключать договоры на обучение сотрудников от своего имени. Иначе на компенсацию стоимости обучения не получится уменьшить прибыль.

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Как правильно уволить работника, который уходит в армию

Порядок увольнения работника, который уходит служить, зависит от того, добровольно он это делает или нет. Есть обязательный призыв, есть контрактная служба. Об особенностях процесса расскажем далее.

Как правильно уволить работника, который уходит в армию
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