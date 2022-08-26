Участие в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Вся теория в одном вебинаре!

Приходите на бесплатный вебинар «Госзакупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ: выгоды и риски»30 августа в 11:00 мск и мы подробно разберем, какие важные детали ждут участников госзакупок, оценим риски и по шагам проговорим случаи, когда результатом госзакупок может стать административная, гражданская и уголовная ответственность.
На вебинаре обсудим:
- правовое регулирование госзакупок, ФЗ-44 и ФЗ-223;
- контроль проведения и исполнения;
- отличия видов государственных закупок.
Автор вебинара — Юрий Капштык, руководитель группы урегулирования и член Общественного совета Росздравнадзора.
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