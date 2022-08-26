Участие в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Вся теория в одном вебинаре!

Защитите себя и бизнес во время налоговых проверок — получите 25 полезных материалов и научитесь проходить проверки от ФНС без рисков.

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• 5 онлайн-курсов;

• 20 вебинаров;

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Лучшие налоговые юристы страны расскажут, как правильно отвечать на запросы налоговиков, пройти проверку и не подставить фирму на несколько миллионов доначислений налогов или главбуха с директором под уголовку.

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