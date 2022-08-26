«Аэрофлот» предлагает билеты в половину стоимости. Скидка действительна осенью

Об этом говорится в сообщении компании.
Авиабилеты со скидкой можно приобрести с 26 августа по 2 сентября 2022 года. Полет необходимо на собственных рейсах «Аэрофлота», а также рейсах авиакомпаний «Россия» и «Аврора», которые выполняются под кодом SU.
Слетать по скиде можно по прямым рейсам между Москвой, Петербургом, Красноярском и городами России.
Скидка распространяется и на комбинированные тарифы между российскими городами через Москву, Санкт-Петербург, Красноярск.
При этом в акции участвуют и тарифы эконом-класса «Оптимум» и «Лайт» без багажа.