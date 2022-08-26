⚡ На портале Госуслуг технический сбой. Некоторым ИТ-компаниям аннулировали аккредитацию

Причина рассылки — технический сбой.
Минцифры в своем Телеграм -канале заверили, что те, кто получит такое сообщение, вскоре получат письмо-опровержение от Госуслуг.
Сегодня некоторые ИТ-компании получили в рассылке Госуслуг уведомление об аннулировании аккредитации. Это ошибка, сказали Минцифры.
Причина рассылки — технический сбой.
Минцифры в своем Телеграм -канале заверили, что те, кто получит такое сообщение, вскоре получат письмо-опровержение от Госуслуг.
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