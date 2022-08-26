Интернет и IT

⚡ На портале Госуслуг технический сбой. Некоторым ИТ-компаниям аннулировали аккредитацию

Сегодня некоторые ИТ-компании получили в рассылке Госуслуг уведомление об аннулировании аккредитации. Это ошибка, сказали Минцифры.

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Причина рассылки — технический сбой.

Минцифры в своем Телеграм -канале заверили, что те, кто получит такое сообщение, вскоре получат письмо-опровержение от Госуслуг.

 

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