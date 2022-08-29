Регистрация и ликвидация бизнеса

Заявлять о недостоверности сведений о себе в ЕГРЮЛ надо будет по новой форме

Из трех бланков, связанных с регистрацией юрлиц, уберут лишние показатели и изменят в них структуру адреса.

Версия для печати

Уведомление о разработке проекта опубликовано на федеральном портале.

Речь идет о таких формах:

  • № Р38001 «Возражение заинтересованного лица относительно предстоящей госрегистрации изменений устава юрлица или предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ»;
  • № Р34002 «Заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ»;
  • № Р34001 «Заявление физлица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ».

Адрес в этих бланках надо будет заполнять в структуре ГАР (в муниципальном делении).

Бухгалтеры, бросайте найм: громко уходите из офиса в аутсорс. Забирайте коллекцию из 20 материалов по бухаутсорсингу. Составлено владельцами крупнейших аутсорсинговых фирм.

В подборке: инструкции, где найти клиентов, как составить объявление, что прописать в ГПХ-договоре, прайс-листе и заодно не выгореть от кучи заказов.

Получите:

5 онлайн-курсов;
15 вебинаров;
сертификаты от Центра обучения.

Только сейчас на подборку акция — 10 400 ₽. Спешите, предложение временное. Узнайте полную программу коллекции здесь или оставьте заявку ниже — мы свяжемся с вами и расскажем подробнее.

Повышение квалификации

Имущественный вычет

Как продать квартиру и не платить налог

Собственник жилья, если владеет объектом недвижимости менее 5 лет и решает продать ее, должен уплатить налог на доход. Не платить налоги – противозаконно, а платить – не хочется. Особенно когда речь идет о недвижимости.

Как продать квартиру и не платить налог

Мероприятия

Разместить
Налоговые схемы

За лизинг платила компания, а выкупил машину директор. Суд согласился, что это схема

Компания брала автомобили в лизинг. Но от выкупа за символические 1 тыс. руб. отказывалась. Просила лизинговую компанию оформить машины по выкупной стоимости на директора и его родственников.

Миграционный учет

Граждане Армении и Кыргызстана, которые не продлили миграционный учет, до 3 сентября должны покинуть Россию

Между Россией и Арменией с Кыргызстаном с июня 2021 года не летали самолеты из-за COVID-19. Поэтому сроки временного пребывания гражданам этих стран продлили (указ Президента от 15.06.2021 № 364).

АУСН

При поступлениях по эквайрингу компаниям и ИП на АУСН банк будет сам определять доход и расход

Банк должен суммировать сумму комиссии по эквайрингу с суммой платежа, фактически поступившего на счет клиента, применяющего АУСН. Полученная сумма будет иметь признак «Не налоговая база».

Социальная поддержка

Беженцы-пенсионеры из ДНР, ЛНР и Украины будут получать в России ежемесячную пенсию 10 тыс. руб.

Путин подписал указ о социальных выплатах беженцам из ДНР, ЛНР и Украины с 1 июля. Выплаты получат пенсионеры, инвалиды, ветераны ВОВ, беременные и единственные родители.

Читать еще