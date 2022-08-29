Заявлять о недостоверности сведений о себе в ЕГРЮЛ надо будет по новой форме

Уведомление о разработке проекта опубликовано на федеральном портале.
Речь идет о таких формах:
- № Р38001 «Возражение заинтересованного лица относительно предстоящей госрегистрации изменений устава юрлица или предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ»;
- № Р34002 «Заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ»;
- № Р34001 «Заявление физлица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ».
Адрес в этих бланках надо будет заполнять в структуре ГАР (в муниципальном делении).