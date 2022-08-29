Отчетность в ПФР

Вводят новую форму отчета в пенсионный фонд – СЗВ-ДСО. Ее надо заполнять на летчиков и шахтеров

Утвердят новую форму персонифицированной отчетности для работодателей – «Сведения о периодах работы, дающей право на доплату к пенсии, и заработке, из которого исчисляется размер доплаты к пенсии застрахованного лица» (СЗВ-ДСО).

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Проект ПФР опубликован на федеральном портале.

Обязанность работодателей сдавать эту форму введена Федеральным законом от 11.06.2022 № 182-ФЗ. Норма вступит в силу с 01.01.2023.

Отчет сдают ежегодно до 1 марта.

Сдавать сведения надо за следующих работников:

  • членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации;
  • сотрудников угольной промышленности.

У этих работников есть право на доплату к пенсии за выслугу лет. Ради этой доплаты их работодателям придется сдавать отчет.

Причем отчитываться надо не только о работниках по трудовым договорам, но и по исполнителям на договорах ГПХ.

В отчете СЗВ-ДСО надо указывать данные о периоде работы и зарплате.

 

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