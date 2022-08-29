Вводят новую форму отчета в пенсионный фонд – СЗВ-ДСО. Ее надо заполнять на летчиков и шахтеров

Проект ПФР опубликован на федеральном портале.
Обязанность работодателей сдавать эту форму введена Федеральным законом от 11.06.2022 № 182-ФЗ. Норма вступит в силу с 01.01.2023.
Отчет сдают ежегодно до 1 марта.
Сдавать сведения надо за следующих работников:
- членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации;
- сотрудников угольной промышленности.
У этих работников есть право на доплату к пенсии за выслугу лет. Ради этой доплаты их работодателям придется сдавать отчет.
Причем отчитываться надо не только о работниках по трудовым договорам, но и по исполнителям на договорах ГПХ.
В отчете СЗВ-ДСО надо указывать данные о периоде работы и зарплате.