🙅 Если чужая налоговая инспекция требует у вас документы по контрагенту – это незаконно

Об этом говорится в письме ФНС от 03.08.2022 № СД-4-22/10067@.

Процедура истребования документов (информации) у контрагента регламентирована статьей 93.1 НК.

Налоговая инспекция, которая проводит проверку компании, должна направить поручение в другую налоговую инспекцию, где стоит на учете контрагент этой компании. И уже родная налоговая направит требование контрагенту.

Но фиксируются случаи, когда запрос идет напрямую со ссылкой на статью 31 НК либо вообще без всяких ссылок.

Во-первых, это нарушение НК. Во-вторых, это негативно влияет на репутацию ФНС.

ФНС требует от налоговиков на местах прекратить эту порочную практику.