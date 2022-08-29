По ФСБУ 6/2020 не всякие основные средства надо амортизировать

Речь идет об амортизации для целей бухгалтерского учета по ФСБУ 6/2020.

Разъяснение дает Минфин в письме от 14.07.2022 № 07-01-09/67325.

К таким неамортизируемым ОС, в частности, относятся: земельные участки;

объекты природопользования;

музейные предметы;

музейные коллекции;

имущество религиозного назначения.

Организация самостоятельно определяет объекты ОС, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются.

При этом нормы ФСБУ 6 не влияют на расчет налога на прибыль. А нормы НК не влияют на бухучет.

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