ФСБУ

По ФСБУ 6/2020 не всякие основные средства надо амортизировать

По основным средствам начисляют амортизацию. Но если это ОС, потребительские свойства которых с течением времени не меняются, амортизировать их не надо.

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Речь идет об амортизации для целей бухгалтерского учета по ФСБУ 6/2020.

Разъяснение дает Минфин в письме от 14.07.2022 № 07-01-09/67325.

К таким неамортизируемым ОС, в частности, относятся:

  • земельные участки;
  • объекты природопользования;
  • музейные предметы;
  • музейные коллекции;
  • имущество религиозного назначения.

Организация самостоятельно определяет объекты ОС, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются.

При этом нормы ФСБУ 6 не влияют на расчет налога на прибыль. А нормы НК не влияют на бухучет.

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