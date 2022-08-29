По ФСБУ 6/2020 не всякие основные средства надо амортизировать

Речь идет об амортизации для целей бухгалтерского учета по ФСБУ 6/2020.
Разъяснение дает Минфин в письме от 14.07.2022 № 07-01-09/67325.
К таким неамортизируемым ОС, в частности, относятся:
- земельные участки;
- объекты природопользования;
- музейные предметы;
- музейные коллекции;
- имущество религиозного назначения.
Организация самостоятельно определяет объекты ОС, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются.
При этом нормы ФСБУ 6 не влияют на расчет налога на прибыль. А нормы НК не влияют на бухучет.
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