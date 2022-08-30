✨Мы к вам с грандиозной новостью! Подобрать себе нужное обучение стало проще с «Клерк.Коллекциями»

Проверки, оптимизация бухучет и все самое важное, мы собрали в одной коллекции и сгруппировали ее по темам, чтобы вам было легче ориентироваться.

Сейчас доступно девять коллекций по темам:

Коллекция «Новые ФСБУ. Все что надо знать бухгалтеру» — самая новая. В ней вы найдете 3 онлайн-курса и 20 вебинаров. Научитесь разбираться во всех тонкостях новых ФСБУ, избегать ошибок. Узнаете, что придется изменить в учете и как его настроить по новым требованиям.

При оплате коллекций можно применить промокод на скидку!

Заходите и выбирайте!