✨Мы к вам с грандиозной новостью! Подобрать себе нужное обучение стало проще с «Клерк.Коллекциями»

Проверки, оптимизация бухучет и все самое важное, мы собрали в одной коллекции и сгруппировали ее по темам, чтобы вам было легче ориентироваться.
Сейчас доступно девять коллекций по темам:
- Налоговая оптимизация
- Дробление бизнеса
- Налоговые проверки
- Управленческий учет
- Кадры и зарплата
- Бухгалтер на аутсорсе
- Бухгалтер на ОСНО
- Бухгалтер на УСН и для ИП
- Новые ФСБУ. Все что надо знать бухгалтеру
Коллекция «Новые ФСБУ. Все что надо знать бухгалтеру» — самая новая. В ней вы найдете 3 онлайн-курса и 20 вебинаров. Научитесь разбираться во всех тонкостях новых ФСБУ, избегать ошибок. Узнаете, что придется изменить в учете и как его настроить по новым требованиям.
При оплате коллекций можно применить промокод на скидку!
Заходите и выбирайте!