Обучение для бухгалтеров

💥 Всем бухгалтерам надо работать по новым ФСБУ. Коллекция «Клерка» о том, как это сделать

С этого года всем бухгалтерам приходится работать уже с 5 новыми ФСБУ. Работа по старым правилам приведет к штрафам и доначислению налогов.

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В чатах и комментариях «Клерка» все чаще появляются такие просьбы:

«Коллеги, добрый вечер. А посоветуйте какой-нибудь курс или иное обучение по ФСБУ 5 и 6. Чтоб с разбором сложных вопросов».

А еще такие письма приходят нам в личку. И мы нашли на них ответ!

Чтобы сэкономить ваше время, мы составили коллекцию «Новые ФСБУ. Все что надо знать бухгалтеру». В ней: 

  • вы найдете абсолютно всю информацию по всем новым стандартам;
  • сможете разобраться во всех тонкостях и избежать ошибок;
  • узнаете, что придется изменить в учете и как его настроить по новым требованиям.

Все разложим по полочкам и на понятных примерах. 

Коллекция включает в себя 3 онлайн-курса и 20 вебинаров.

Даем скидку по промокоду и сертификат Центра обучения «Клерка». Подробнее тут

Бухгалтеры, бросайте найм: громко уходите из офиса в аутсорс. Забирайте коллекцию из 20 материалов по бухаутсорсингу. Составлено владельцами крупнейших аутсорсинговых фирм.

В подборке: инструкции, где найти клиентов, как составить объявление, что прописать в ГПХ-договоре, прайс-листе и заодно не выгореть от кучи заказов.

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