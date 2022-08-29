💥 Всем бухгалтерам надо работать по новым ФСБУ. Коллекция «Клерка» о том, как это сделать

В чатах и комментариях «Клерка» все чаще появляются такие просьбы:

«Коллеги, добрый вечер. А посоветуйте какой-нибудь курс или иное обучение по ФСБУ 5 и 6. Чтоб с разбором сложных вопросов».

А еще такие письма приходят нам в личку. И мы нашли на них ответ!

Чтобы сэкономить ваше время, мы составили коллекцию «Новые ФСБУ. Все что надо знать бухгалтеру». В ней:

вы найдете абсолютно всю информацию по всем новым стандартам;

сможете разобраться во всех тонкостях и избежать ошибок;

узнаете, что придется изменить в учете и как его настроить по новым требованиям.

Все разложим по полочкам и на понятных примерах.

Коллекция включает в себя 3 онлайн-курса и 20 вебинаров.

Даем скидку по промокоду и сертификат Центра обучения «Клерка». Подробнее тут.