Есть вопрос? Бегом на «Клерк.Консультации»! И спрашивайте больше, наши эксперты это любят

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Вопрос:

10.08.2020 у ООО на ОСНО возникла дебиторская задолженность в связи с неоплатой покупателем .Было подано исковое заявление в арбитражный суд, но в удовлетворении исковых требований отказано по причине некорректности заполнения документов, далее подана апелляционная жалоба в первый арбитражный суд – жалобу оставили без изменений (тоже отказано), получили постановление от 06.06.2022, далее обжаловать (во второй инстанции)не стали и не обращались в суд, т.к. выиграла та сторона. Осталась задолженность, как и когда списать дебиторскую задолженность в нашем случае, чтобы не было вопросов со стороны проверяющих органов?

Ответ эксперта:

Чтобы правильно ответить на вопрос, надо знать причину, по которой суд отказал Вам во взыскании задолженности. Дело в том, что если судом вынесено решение об отказе во взыскании задолженности, то такая задолженность не является безнадежной в рамках пункта 2 статьи 266 НК. Далее…

Вопрос:

Возникает ли обособленное подразделение (со свсеми вытекающими обязанностями) на территории Заказчика в следующей ситуации: наша компания (Исполнитель) оказывает услуги по сопровождению процесса монтажа оборудования на территории Заказчика (это может быть другой регион РФ), при этом инженеры могут направляться к Заказчику на срок более 30 дней. Возникает ли в этом случае у Исполнителя обособленное подразделение на территории Заказчика и необходимость сообщить о нем в налоговый орган? Что касается рабочих мест на территории Заказчика: Исполнитель не арендует никаких помещений в другом регионе, инженеры приезжают к Заказчику со своими ноутбуками, им предоставляется место для работы на территории Заказчика (закрываемок помещение, выход в интернет, ежедневный трансфер и т.д.), что прописывается в договорах на оказание услуг. Командировка поначалу может быть менее 30-ти дней, но если работы затягиваются, Заказчик может попросить инженера остаться еще на несколько дней и здесь уже, возможно превышение этих 30-ти дней.

Ответ эксперта:

Обособленное подразделение - любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. Далее…