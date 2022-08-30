🎆Как бизнесу защитить свои права на служебные произведения работников. Приходите на вебинар, расскажем!

Расскажем на бесплатном вебинаре «Служебные произведения: как защитить права работодателя и принять к учету нематериальный актив» 2 сентября в 11 00 мск.
Наш преподаватель Дарья Ратанина, бизнес-юрист юридической компании MILTON LEGAL, доступно, по шагам разберет с вами все тонкости исключительного и авторского права.
Мы обсудим:
- интеллектуальную собственность и служебные произведения;
- как оформить служебные произведения;
- особенности уплаты вознаграждения сотрудникам, которые создают интеллектуальную собственность и многое другое.
- После прохождения вебинара вы получите сертификат!
Приходите, задавайте вопросов сколько хотите, смотрите выступления и скачивайте лекции!
Записаться можно здесь!