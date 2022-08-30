Обучение для бухгалтеров

🎆Как бизнесу защитить свои права на служебные произведения работников. Приходите на вебинар, расскажем!

Если сотрудники создают объекты интеллектуальной собственности, такие как произведение науки, литературы или искусства, компьютерные программы, то работодателю нужно тщательно оформлять на них права. Как это сделать правильно?

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Расскажем на бесплатном вебинаре «Служебные произведения: как защитить права работодателя и принять к учету нематериальный актив» 2 сентября в 11 00 мск.

Наш преподаватель Дарья Ратанина, бизнес-юрист юридической компании MILTON LEGAL, доступно, по шагам разберет с вами все тонкости исключительного и авторского права.

Мы обсудим:

  • интеллектуальную собственность и служебные произведения;
  • как оформить служебные произведения;
  • особенности уплаты вознаграждения сотрудникам, которые создают интеллектуальную собственность и многое другое.
  • После прохождения вебинара вы получите сертификат!

Приходите, задавайте вопросов сколько хотите, смотрите выступления и скачивайте лекции!

Записаться можно здесь!

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