Нужен главный бухгалтер и финансовый директор «в одном флаконе». Да еще и спец в мировой экономике

Финансовый директор отвечает за финансовую стабильность компанию со всеми вытекающими последствиями, а главбух контролирует приток и распределение этих средств.
Итак, на нашем телеграмм-канале БухДжоб появилась вакансия.
В молодую и быстро развивающуюся компанию, производящую растительное молоко, нужен главный бухгалтер с функциями финансового директора, который мог бы еще и собрать небольшую команду.
В обязанности входит:
- сдача бухгалтерской отчётности
- формирование бюджета
- экономический анализ деятельности и предложения по оптимизации финансовых процессов и предложение разных возможных сценариев;
- анализ внешнеэкономической деятельности.
Кандидат должен был проработать в различных компаниях FMCG Сектора, предпочтительно в пищевом секторе, а также быть въедливым и внимательным.
Зарплату предлагают от 100 тысяч рублей.
Возможно ли соединить эти должности в одну? Как говорится, думайте сами, решайте сами.
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