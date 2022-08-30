Нужен главный бухгалтер и финансовый директор «в одном флаконе». Да еще и спец в мировой экономике

Финансовый директор отвечает за финансовую стабильность компанию со всеми вытекающими последствиями, а главбух контролирует приток и распределение этих средств.

Итак, на нашем телеграмм-канале БухДжоб появилась вакансия.

В молодую и быстро развивающуюся компанию, производящую растительное молоко, нужен главный бухгалтер с функциями финансового директора, который мог бы еще и собрать небольшую команду.

В обязанности входит:

сдача бухгалтерской отчётности

формирование бюджета

экономический анализ деятельности и предложения по оптимизации финансовых процессов и предложение разных возможных сценариев;

анализ внешнеэкономической деятельности.

Кандидат должен был проработать в различных компаниях FMCG Сектора, предпочтительно в пищевом секторе, а также быть въедливым и внимательным.

Зарплату предлагают от 100 тысяч рублей.

Возможно ли соединить эти должности в одну? Как говорится, думайте сами, решайте сами.

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