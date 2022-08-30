Карьера бухгалтера

Нужен главный бухгалтер и финансовый директор «в одном флаконе». Да еще и спец в мировой экономике

Главный бухгалтер с функциями финансового директора требуется в молодую компанию searchForThebest. Все вроде ничего: на обе должности могут претендовать кандидаты с высшим экономическим образованием. Но есть и существенные различия.

Версия для печати

Финансовый директор отвечает за финансовую стабильность компанию со всеми вытекающими последствиями, а главбух контролирует приток и распределение этих средств.

Итак, на нашем телеграмм-канале БухДжоб появилась вакансия.

В молодую и быстро развивающуюся компанию, производящую растительное молоко, нужен главный бухгалтер с функциями финансового директора, который мог бы еще и собрать небольшую команду.

В обязанности входит: 

  • сдача бухгалтерской отчётности
  • формирование бюджета
  • экономический анализ деятельности и предложения по оптимизации финансовых процессов и предложение разных возможных сценариев;
  • анализ внешнеэкономической  деятельности.

Кандидат должен был проработать в различных компаниях FMCG Сектора, предпочтительно в пищевом секторе, а также быть въедливым и внимательным.

Зарплату предлагают от 100 тысяч рублей.

Возможно ли соединить эти должности в одну? Как говорится, думайте сами, решайте сами.

Заглядывайте к нам в соцсети ВКонтакте и Одноклассники. У нас много интересного!

Бухгалтеры, по ОСНО много изменений! Учитесь работать по-новому и станьте суперпрофи. Забирайте подборку из 25 материалов по ОСНО.

Это обучение по всем вопросам: от налогов и учета, до кадров и проверок. В авторах только эксперты-практики, лучшие из команды «Клерка». Узнайте больше — нажмите сюда

5 онлайн курсов и 20 вебинаров помогут проработать все ошибки бухгалтеров на общей системе. Сейчас действует акция — коллекция стоит 14.900 рублей.

Оставьте заявку ниже — ответим на все вопросы. Торопитесь, акция ограничена.

Повышение квалификации

Банки

Банки не могут вовремя запустить выдачу кредитов по биометрии и просят ЦБ об отсрочке

Банки обратились к регулятору с просьбой еще год не штрафовать их за отсутствие у их клиентов возможности открывать вклады и брать кредиты с помощью распознавания через Единую биометрическую систему.

Мероприятия

Разместить
Обучение для бухгалтеров

🎆Как бизнесу защитить свои права на служебные произведения работников. Приходите на вебинар, расскажем!

Если сотрудники создают объекты интеллектуальной собственности, такие как произведение науки, литературы или искусства, компьютерные программы, то работодателю нужно тщательно оформлять на них права. Как это сделать правильно?

Читать еще