Обучение для бухгалтеров

Бесплатные вебинары «Клерка»: обзор обучения для бухгалтеров на сентябрь

Центр обучения «Клерка» проводит огромное количество мероприятий. В этом обзоре расскажем о самых горячих вебинарах сентября.

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Бесплатные вебинары от «Клерка» в сентябре:

2 сентября в 11 00 мск. расскажем, как бизнесу защитить свои права на служебные произведения работников.

5 сентября в 11 00 мск. обсудим самую горячую тему года ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

6 сентября в 11 00 мск самое время заглянуть на вебинар по эффективным способам налоговой оптимизации, которые еще не замылили глаз налоговому инспектору.

6 сентября в 13 30 мск на практике разберем корпоративные и налоговые аспекты перехода владельческого контроля в компании ее менеджменту с учетом ограничений, введенных рядом указов Президента.

8 сентября в 11 00 мск освежим в памяти все изменения последних месяцев в российской налоговой системе.

9 сентября 11 00 мск вебинар разбираемся в аспектах проведения оценки справедливой и ликвидационной стоимости и теста на обесценение активов по новым ФСБУ.

13 сентября в 15 00 мск поговорим об НДС – одном из самых сложных и контролируемых налогов в российской налоговой системе.

14 сентября в 12 00 мск расскажем, где найти платежеспособных клиентов, как привлечь их, если в интернете и соцсетях полно аналогичной рекламы.

Учет аренды по ФСБУ 25/2018: отвечаем на главные вопросы

21 сентября в 11 00 мск вебинар-бестселлер разберем основные вопросы по аренде, которые задавались в Консультациях на Клерке и на прошедших вебинарах.

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