Ищут бухгалтера с опытом работы на разных участках. Предлагают 25 тысяч рублей

Вакансию мы нашли в нашем телеграмм-канале БухДжоб.
Будущий бухгалтер этой компании должен уметь:
- работать с первичной документацией и актами сверок;
- составлять авансовые отчеты
- вести все дела с банком/касса разноска
- знать программы 1С Бухгалтерия 8.3.
Также у сотрудника должен быть аналитический склад ума, он должен быть ответственным и с опытом работы в интернет-банке.
Желателен и опыт работы бухгалтером на разных участках.
Работа по стандартному графику с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов.
Взамен обещают зарплату в 25 000 рублей, профессиональный и карьерный рост, корпоративное обучение.
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