Обучение для бухгалтеров

🎁Отдаем «Клерк Премиум» с подарком! Последний день акции, не пропустите!

«Клерк.Премиум» с подарком последний день! Все для бухгалтера в одной подписке и курс повышения квалификации в подарок.

Версия для печати

«Клерк Премиум» самый выгодный способ повышения профуровня бухгалтеров по очень демократичной цене.

Судите сами. В подписку входит все самое нужное, важное и горячее для бухгалтеров и ИП. При этом вам не нужно перерыть кучу сайтов и документов в поисках полезной информации, в это вы получаете «в одном флаконе».

Рассказываем, что вы получите с подпиской:

  • более 40 курсов и 357 вебинаров по новейшим изменениям в законах;
  • безлимитные консультации в течении года;
  • эксклюзивные статьи и разборы наших экспертов.

Все новые курсы и вебинары автоматически добавляются в подписку, а это до 7 вебинаров в неделю. Дополнительно доплачивать не нужно!

Подписка дает право на получение сертификатов ИПБ и «Клерка». Также вы получаете курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете» в подарок! 31 августа последний день акции!

Приходите и забирайте!

Получите комплект из 23 инструкций про ФСБУ. Защитите себя от огромных штрафов

В федстандартах путаются даже гуру бухгалтерии. Разберитесь с ненавистными новыми ФСБУ раз и навсегда. Их пять и они все обязательные! Забирайте коллекцию обучающих материалов по ним.

3 онлайн-курса и 20 вебинаров от лучших экспертов «Клерка» спасут вас от тонны вопросов по новым ФСБУ и помогут работать по-новому. Научитесь оформлять подводки и вести учет по всем требованиям.

Подборка стоит по акции 12.200 рублей. Это в пять раз выгоднее, чем покупать курсы и вебинары отдельно. Посмотрите полный список курсов — здесь или оставьте заявку ниже.

IT-компании

👆 Если IT-компания раньше не проходила на льготы по доле доходов, а теперь проходит, пониженные взносы будут с 1 июля

Задним числом с 1 января 2022 года поменяли условия для налоговых льгот IT-бизнеса. Доля профильных доходов теперь 70%, а не 90%. В этом году действуют переходные положения по применению льгот.

Повышение квалификации

Обучение для бухгалтеров

ФСБУ 25/2018: как изменился бухгалтерский учет аренды в 2022 году. Только самое важное на вебинаре

С 2022 года арендодатели и арендаторы пересмотрели свои подходы к бухучету из-за нового ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды». Однако неясностей остается очень много, судя по вопросам нашим экспертам.

Мероприятия

Разместить
Налог на прибыль

Для расчета компенсации дистанционным сотрудникам нужны их квитанции за свет и интернет

Дистанционщикам надо выплачивать компенсацию за оборудование, электричество, интернет. Она не облагается НДФЛ и взносами и ее можно учитывать для налога на прибыль. Но должны быть подтверждающие документы. Какие – пояснили в ФНС.

Поиск работы бухгалтеров

Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня

Вакансии за 31 августа

  1. от 100 000 ₽, Москва, полная занятость
  2. от 20 000 ₽ до 40 000 ₽, Лабинск, полная занятость
  3. от 40 000 ₽ до 60 000 ₽, Лабинск, полная занятость
  4. от 100 000 ₽, Москва, полная занятость
  5. зарплата не указана, удаленно, полная занятость
  7. Финансовый менеджер в Podium Red (retail)
    от 130 000 ₽, Москва, полная занятость

Читать еще